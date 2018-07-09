Jaro - HIFK Helsinki sahaya çıkıyor

Finlandiya Ykkönen maçında Jaro ile HIFK Helsinki, 09 Temmuz 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Maç öncesi Jaro 20 puanla 4. sırada, HIFK Helsinki 23 puanla 1. sırada bulunuyor. Jaro, son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. HIFK Helsinki, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 444 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jaro kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, HIFK Helsinki sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jaro son hafta oynanan KuPS Kuopio maçında 1-1 berabere kaldı.

HIFK Helsinki ise SJK Seinajoki maçında 1-0 kazandı.

Jaro, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Jaro, kendi sahasında 9 gol attı, 5 gol yedi.

HIFK Helsinki, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda HIFK Helsinki 6 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.