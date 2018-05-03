Kalan maçları değerlendiren Jason Denayer, Önümüzdeki 3 haftada oynayacağımız karşılaşmalar zor olacak. Başakşehir ve Beşiktaş karşısındaki gibi oynarsak sorun çıkmayacaktır. Tek yapmamız gereken son 3 maça çok iyi biçimde konsantre olmamız" dedi.

Galatasaray'daki ilk sezonunda sıkıntılar yaşadığının hatırlatılması üzerine Denayer, "O sezon ile bu sezon çok farklı. O dönem çok zordu. Avrupa'da da oynuyorduk. Dinlenmeye fırsat bulamıyorduk. Bu sezon lige konsantre olduk." ifadelerini kullandı.

Gelecek sezon için kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine sadece bu sezonu düşündüğünü söyleyen Denayer; Konuşmamız gereken konu bu değil. Şu anda kalan maçlarımıza odaklanmamız gerekiyor. Ancak bu konuda Galatasaray’dan bir teklif gelirse neden olmasın?" yorumunu yaptı.

Teknik direktör Fatih Terim'i de öven Jason Denayer, "Fatih Terim, çok deneyimli ve ne yaptığını bilen bir hoca. Saha içinde ve dışında bizimle ilgileniyor. Bu bizim için avantaj ve kendisiyle çalışmaktan keyif alıyorum." diye konuştu.