Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Javier Bardem, Greenpeace’in Antarktika’da dünyanın en büyük koruma alanının oluşturulması için gemiyle çıktığı sefere katıldı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Antarktika Okyanusu elçisi olarak Güney Kutbu’na giden ünlü oyuncu, kampanyaya destek vermek için de ilk defa Twitter ve Instagram hesabı açtı.

Bardem, “Antarktika Okyanusu’nu koruyarak penguenlerin, balinaların yuvalarını korumakla kalmayacağız, aynı zamanda iklim değişikliği ile mücadelede dünyamızı da korumuş olacağız” dedi.

Seferinde penguenleri de yakından gören Bardem, hayalinin dev balinalarla da karşılaşmak olduğunu belirtti.

Antarktika elçisi

Javier Bardem

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