Jay Z, Beyonce'yi aldattığını itiraf etti

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"Sanatı terapi seansı gibi görüyorduk ve birlikte müzik yapmaya başladık. Onun o sırada yaptığı müzik benden daha ileriydeydi. Bu yüzden ortak albüm yerine, onun albümü çıktı. Ancak birlikte yaptığımzı bir sürü şarkı var. Onun asla "Ben bu albümü yapıyorum" gibi bir tavrı olmadı."