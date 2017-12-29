Jay Z'den bu kez de aldatma klibi

'4:44' isimli albümünün 'Aile içi kavga' (Family Feud) isimli şarkısının klibinde Beyonce ve büyük kızı Blue Ivy ile rol alan Jay Z'nin günah çıkartan ve af dileyen bir görüntü çizdiği yorumları yapıldı.
— TIDAL (@TIDAL) December 28, 2017
ACISINA HAPSOLMUŞ BEYONCE
Jay Z'nin kendi müzik yayın servisi Tidel'da gösterilen klipte bir yandan bir erkek, merdivenlerden çıkarak bir kadının yatak odasına giriyor, diğer yandan Jay Z, Blue Ivy ile el ele kiliseye giriyor. Birbirini izleyen sahnelerde diğer çift sevişiyor, siyah renkte Ortaçağ ladylerine özgü bir giysiye bürünmüş olan Beyonce mihraptan kırgın bakıyor, Jay Z günah çıkarma kabininde gözüküyor, erkek kadını bıçaklıyor, Jay Z kilisede volta atıyor, erkek boğazını tutarak kadının kollarından yere düşüyor, bu kez gece elbisesi içindeki Beyonce ağlayarak bakıyor.
'KİMSE KAZANMAZ'
Bu sahnelerde Jay Z, ''Aile içinde kavga çıktığında kimse kazanmaz/Aile içinde kavga çıktığında herkes kaybeder'' nakaratını söylüyor.
TERAPİ KURTARDI
Jay Z geçen ay New York Times Magazine'e verdiği demeçte birlikte üç çocuk yaptıkları Beyonce ile boşanma noktasına geldiklerini, ancak terapinin boşanmaktan vazgeçirdiğini anlatmıştı. Ünlü müzisyen ''Pek çok kişi çekip gidiyor, ne de olsa evliliklerin yüzde 50'si boşanmayla bitiyor, çünkü insanların çoğu kendileriyle, birbirleriyle yüzleşemiyor. En zor şey, birinin yüzünde kendi sebep olduğun acıyı görmek ve sonra bununla ilgili kendinle hesaplaşmak'' demişti.
BEYONCE 2016'DA ŞARKI SÖZLERİNE DÖKTÜ
İlk davranan ise Beyonce olmuştu. Nisan 2016'da yayımladığı 'Lemonade' isimli albümündeki şarkı sözlerinde Jay Z'nin kendisini aldattığını dile getirmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.