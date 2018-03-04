ABD’li müzik prodüktörü Jay-Z, yıllık gelirini 810 milyondan 900 milyon dolara çıkardı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Forbes Dergisi tarafından “Yılın En Çok Kazanan Müzisyeni” seçilen 21 Grammy ödüllü Jay-Z'yi, Diddy, Dr. Dre gibi hip hop dünyasının ünlü isimleri takip etti. Diddy, asıl adıyla Sean Combs da Jay-Z gibi 900 milyon dolar, Dr Dre ise yıllık 770 milyon dolar kazandı.

En çok kazanan müzisyenler listesi şöyle...

1- Jay-Z 900 milyon dolar

2- Diddy 825 milyon dolar

3- Dr Dre 770 milyon dolar

4- Drake 100 milyon dolar

4- Eminem 100 milyon dolar

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