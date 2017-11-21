JCR Rating, Sarten Ambalaj’ın notunu “A-(Trk)’ye yükseltti

JCR’den yapılan açıklamada, bu yıl 45’inci yılını kutlayan ve faaliyet hacmini istikrarlı bir şekilde artıran Sarten Ambalaj’ın, Türkiye’de üretim gerçekleştiren 15 fabrikası, çevre ülkelerdeki 3 üretim tesisi ve pazarlama ofisleriyle yurtiçi metal ambalaj sektörünün lider üreticisi konumunda yer aldığına dikkat çekti.

JCR Eurasia Rating Sarten Ambalaj ve bağlı ortaklarının konsolide yapısını ve Mevcut Tahvil İhraçlarının nakit akımlarını periyodik gözden geçirme sürecinde yüksek derecede yatırım yapılabilir kategoride değerlendirerek Uzun Vadeli Ulusal Not ve görünümünü “BBB+ (Trk)/Stabil” den “A- (Trk)/Stabil” seviyesine yükseltti. Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerli Para Not ve görünümlerini ise “BBB-/Stabil” olarak teyit etti.

Gerçekleşen not değişimini memnuniyetle karşıladıklarını vurgulayan Sarten Ambalaj CEO’su Zeki Sarıbekir, “Şirketimizin yakaladığı büyüme ivmesi istikrarlı bir şekilde sürüyor. Bugün geldiğimiz noktada yüksek derecede yatırım yapılabilir kategorisinde değerlendiriliyoruz. Bizim için bu not artırımı sürpriz olmadı. Yatırımcılarımızın da bize güvenerek ne kadar doğru bir karar verdiklerini göstermiş olduk” dedi. Sarten Ambalaj’ın mevcut ve ilerleyen dönemlerde ihraç etmeyi planladığı tahvil/bonoların geri ödemeleri yönünde diğer yükümlülüklerinden hukuksal ve teminatlandırma yönlerinden bir değişiklik veya ayrıcalık yaratılmamış olduğundan, şirketin tüzel kişiliği için verilen notlar tahvil ihraçlarını da temsil etmektedir” görüşlerine yer verildi.