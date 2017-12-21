Jean Claude Van Damme, 22 Aralık 2017 (bugün) tarihinde yayınlanacak olan Beyaz Show'un konuğu olacak. Dövüş sanatlarının usta ismi Jean Claude Van Damme'ın hayat hikayesi merak ediliyor. Peki, Jean Claude Van Damme kimdir? Jean Claude Van Damme kaç yaşında? İşte Jean Claude Van Damme hakkında bilinmeyenler...

JEAN CLAUDE VAN DAMME KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Jean Claude Van Damme, 18 Ekim 1960 tarihinde Belçika'da dünyaya geldi. Henüz 10 yaşındayken dövüş sanatlarına başlayan Van Damme'ın dövüş stilleri Shotokan Karate ve Kickboks'tan oluşuyor. Karete'de siyah kuşak kazandı ve fiziksel gelişimini sağlamak için ağırlık kaldırmaya başladı. Daha sonra Bay Belçika vücut geliştirme unvanını aldı. 16 yaşında başladığı bale okuluna beş yıl gitti.

1983 yılında Fransız yapımı ‘Rue Barbare’ adlı filmde figuran bir polis rolü aldı. 1984 yılında Breaking adlı break-dance filminde figüranlık yaptı. Daha sonra Hong Kong’a gitti, ancak istediği başarıyı elde edemeyince şansını Hollywood’da denedi. 1986'da No Retreat No Surrender filminde oynadı. 1988’de Black Eagle adlı filmde oynadı.

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