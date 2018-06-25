Jedi’ın lazer silahına 550 bin dolar

Dünyaca ünlü bilimkurgu film serisi Star Wars’un (Yıldız Savaşları) film serisinin 1986 yapımı, “Return of The Jedi” (Jedi’ın Dönüşü) isimli bölümünde kullanılan lazer silah, çıkarıldığı açık artırmada 550 bin dolara alıcı buldu.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen açık artırmada filme ait silah, bu zamana kadar satılan en pahalı ürün oldu.

Aynı müzayedede açık artırmaya çıkarılan Süpermen filminin 1983 yapımına ait 3. bölümünde aktör Christopher Reeve tarafından giyilen Superman kostümü de 200 bin dolara alıcı buldu.