JEF United Chiba - Ehime FC sahaya çıkıyor

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. JEF United Chiba, 16 Haziran 2018 Cumartesi günü Ehime FC takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 12:00. 22 puanlı JEF United Chiba 14. sırada bulunuyor, Ehime FC 14 puana sahip ve 21. sırada. Ev sahibi JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 172 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Ehime FC sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba son haftadaki Yokohama FC müsabasında 2-1 kazandı.

Ehime FC ise Renofa Yamaguchi maçında 1-1 berabere kaldı.

JEF United Chiba, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. JEF United Chiba, kendi sahasında 20 gol attı, 11 gol yedi.

Ehime FC, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Ehime FC 4 kez gol sevinci yaşadı, 11 kez topu ağlarında gördü.