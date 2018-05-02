JEF United Chiba - Fagiano Okayama maç önü

Japonya J2 Lig heyecanı devam ediyor. JEF United Chiba, 03 Mayıs 2018 Perşembe günü Fagiano Okayama takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 07:00. JEF United Chiba 11 puana sahip olarak 18. sırada yer alırken Fagiano Okayama 24 puanda ve 2. sırada. JEF United Chiba son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Fagiano Okayama, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 513 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Fagiano Okayama sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba önceki hafta Yokohama FC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Fagiano Okayama, Fukuoka karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

JEF United Chiba, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 6 gol yedi.

Fagiano Okayama, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Fagiano Okayama, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.