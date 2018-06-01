JEF United Chiba - Renofa Yamaguchi maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig maçında JEF United Chiba ile Renofa Yamaguchi, 02 Haziran 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 11:00. JEF United Chiba 21 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Renofa Yamaguchi 31 puanda ve 2. sırada. JEF United Chiba son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Renofa Yamaguchi, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 196 kodlu maçı oynayanlar; JEF United Chiba galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.20, Renofa Yamaguchi galibiyet oranı 2.80.

JEF United Chiba önceki hafta Yokohama FC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Renofa Yamaguchi ise Ehime FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet alan JEF United Chiba, 18 gol attı ve 9 gol yedi.

Renofa Yamaguchi, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Renofa Yamaguchi, deplasmanda 13 kez ağları sarsarken, 12 kez topu kendi kalesinde gördü.