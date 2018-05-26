JEF United Chiba - Roasso Kumamoto maçı öncesi rakamlar

Japonya J2 Lig maçında JEF United Chiba ile Roasso Kumamoto, 27 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 09:00. Maç öncesi JEF United Chiba 18 puanla 18. sırada, Roasso Kumamoto 20 puanla 12. sırada bulunuyor. JEF United Chiba, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Roasso Kumamoto son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 231 kodlu maçta; İddaa oynayanlar JEF United Chiba kazanırsa 1.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Roasso Kumamoto sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler.

JEF United Chiba önceki hafta Yokohama FC mücadelesinde 2-1 kazandı.

Roasso Kumamoto ise Oita Trinita maçında 2-1 yenildi.

JEF United Chiba, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 8 gol yedi.

Roasso Kumamoto ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Roasso Kumamoto, 10 gol atarken 16 gol yedi.