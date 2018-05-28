E-ticaret devi Amazon ve uzay araştırma şirketi Blue Origin’in kurucusu olan Jeff Bezos, Los Angeles’te düzenlenen uzayla ilgili bir konferansta çeşitli açıklamalarda bulundu. Ay ile ilgili çok büyük planları olduğundan bahseden Bezos, NASA ile birlikte çalışarak bu uyduyu ağır bir endüstri merkezine çevirebileceklerini ve böylece Dünya’daki doğal kaynakların korunabileceğini söyledi.

Yakın bir gelecekten bahsetmediğinin altını çizen Bezos, on yıllar hatta yüzyılları içine alan bir zaman yelpazesinde bunun mümkün olabileceğini belitti. “O vakit, şimdi Dünya üzerinde yapabildiklerimizi uzayda da yapabileceğiz çünkü yeterli miktarda enerji üretebilecek kapasitede olacağız” dedi.

Aydaki ortamın böyle bir endüstri merkezi için çok uygun olduğunu dile getiren Bezos, bir Blue Origin ve NASA ortaklığıyla ilk aşamada 5 ton yükü Ay’ın yüzeyine indirebileceklerini ve şimdiden ciddi aşama kaydedebileceklerini de sözlerine ekledi.