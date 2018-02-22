E-ticaret devi Amazon hisseleri dün tarihinde ilk kez 1500 doların üzerini gördü. Hisseler daha sonra 1483 dolara gerilese de, önce güne göre yüzde 1'lik bir artış kaydetti.

Amazon hisselerinde son 1 yıl içerisinde görülen artış da yüzde 73'e ulaştı.

124 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti ise Amazon'un gördüğü en yüksek seviyeye göre bir ara gün içinde 1.4 milyar dolar artış gösterdi. Kapanış itibariyle ise Bezos'un servetindeki artış 1.15 milyar dolar oldu ve 124 milyar dolara çıktı.

Endekse göre Bezos'u 91.6 milyar dolarla Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve 86.2 milyar dolarla Warren Buffet takip ediyor. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg 73 milyar dolarla dördüncü, Zara'nın sahibi Amancio Ortega da 72 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

Jeff Bezos, 1994 yılında kurduğu Amazon şirketinin piyasa değerini yüzde 57 arttırdığı 2017 yılında, 73 milyar dolarla başladığı servetini 99 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin kişisi unvanını Bill Gates'ten almıştı.

Bir dönem en zenginler liginde başa baş giden Bezos ile Gates arasındaki fark, gelinen nokta itibariyle 32.4 milyar dolara kadar yükseldi.