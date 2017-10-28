Jeff Bezos yeniden dünyanın en zengini

Amazon'un, bu yılın üçüncü çeyreğinde gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 34 artış kaydettiğini açıklamasından sonra, bugün şirketin hisse senetlerine olan talep arttı.
AA muhabirinin derlediği verilere göre, bugün New York borsasının açılışını takiben 3 saat içerisinde Amazon hisseleri yüzde 13,3 prim yaparken, şirketin hisse başına değeri firma tarihindeki en yüksek seviye olan 1.001 dolara kadar tırmandı.
Bezos servetine 3 saat içerisinde 10 milyar dolar eklerken, Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne" göre toplam serveti 92,8 milyar dolara ulaştı.
Böylece, 53 yaşındaki milyarder, Microsoft'un kurucusu olan ve 90 milyar dolarlık net varlığı bulunan 61 yaşındaki Bill Gates'i geride bırakarak "dünyanın en zengin kişisi" unvanını tekrar elde etti.
Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu ünvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti.
AMAZON 4. SIRADA
Amazon'un hisselerindeki artışla şirketin piyasa değeri de 652 milyar dolara ulaştı.
Bu sonuçla, Amazon dünyanın en değerli 4'üncü şirketi konumunu korurken, Microsoft'un hala gerisinde kaldı.
TSİ 19:30'da dünyanın en değerli 3'üncü şirketi olan Microsoft'un piyasa değeri 652 milyar dolar oldu.
Dünyanın piyasa değeri en büyük şirketleri listesinde Apple zirvede yer alırken, bu firmayı Google'ın ana kuruluşu olan Alphabet takip ediyor.
Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesi'ne" göre de, ABD'li yatırımcı Warren Buffett 3'üncü, İspanyalı işadamı ve Zara'nın sahibi Amancio Ortega 4'üncü, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg de 5'inci sırada yer alıyor.
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