Jeju United - Chunnam Dragons sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Chunnam Dragons, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. 20 puanlı Jeju United 4. sırada bulunuyor, Chunnam Dragons 11 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chunnam Dragons son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 180 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Chunnam Dragons sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jeju United önceki hafta Jeonbuk Motors mücadelesinde 0-1 yenildi.

Chunnam Dragons, Daegu karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Jeju United, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Jeju United, kendi sahasında 7 gol attı, 9 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.