Jeju United - Chunnam Dragons sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Chunnam Dragons, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 10:00. Jeju United 20 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Chunnam Dragons 11 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Chunnam Dragons, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 180 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeju United kazanırsa 1.65, beraberlik çıkarsa 3.20, Chunnam Dragons sahadan galip ayrılırsa 3.60 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jeju United son haftadaki Jeonbuk Motors müsabasında 0-1 yenildi.

Chunnam Dragons ise Daegu maçında 1-4 yenildi.

Jeju United, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı ve 7 gol atıp 9 gol yedi.

Chunnam Dragons, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Chunnam Dragons, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.