Jeju United - Gangwon maçı rakamları

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeju United ile Gangwon, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:30. Maç öncesi Jeju United 17 puanla 3. sırada, Gangwon 13 puanla 8. sırada bulunuyor. Ev sahibi Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Gangwon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 452 kodlu maçı oynayanlar; Jeju United galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Gangwon galibiyet oranı 2.90. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jeju United son haftadaki FC Seoul müsabasında 3-2 yenildi.

Gangwon ise Ulsan Horang-i maçında 1-2 yenildi.

Jeju United, evinde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 4 gol yedi.

Gangwon ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Gangwon, 8 gol atarken 7 gol yedi.