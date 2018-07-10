Jeju United - Gyeongnam FC maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeju United, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Gyeongnam FC takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. Maç öncesi Jeju United 27 puanla 2. sırada, Gyeongnam FC 25 puanla 3. sırada bulunuyor. Jeju United, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Gyeongnam FC, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 537. İddaa'da Jeju United kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Gyeongnam FC kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jeju United son hafta oynanan Gyeongnam FC maçında 1-1 berabere kaldı.

Gyeongnam FC, Jeju United karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alan Jeju United, 8 gol attı ve 9 gol yedi.

Gyeongnam FC, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Gyeongnam FC, deplasmanda 14 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.