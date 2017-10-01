Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem

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Hakkındaki ‘En seksi yenge’ yorumlarına rağmen kendisini neden güzel ve seksi bulmuyor? Kendisi hakkında neden ‘Ben iyi ambalajlanmış bir kadınım’ diyor? Türkiye’de en çok hangi ünlüyü güzel buluyor?

Ona göre Türkiye’deki kadınların en büyük hatası nedir? Neden Türkiye’nin Avrupa’daki en güçlü ulus olduğunu düşünüyor?