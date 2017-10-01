ÖZEL RÖPORTAJLAR

Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem

01 Ekim 2017 Pazar, 05:37:50

Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı

  • 1 Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
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    Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eşi olduğu için ‘Yenge’ kontenjanından kapsama alanımıza girdi. İlk kez geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir gece kulübünde sahneye çıkarak şarkılarını kendine has şovu eşliğinde seslendirdi. Jelena Karleusa...

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  • 2 Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
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    HAKKINDA

    Yaş: 39

    Müzik tarzı: Pop, elektropop, turbo-folk / Albüm sayısı: 11

    Çocukları: Atina, Nika

  • 3 Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
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    ‘Ben basit değil süper yengeyim’ diyerek yabancı futbolcuların eşlerine neden göndermede bulundu? Birçok teklif almasına rağmen Türkiye’de şarkıcılık olan mesleğini icra etmek için neden 5 yıl bekledi?

  • 4 Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
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    Hakkındaki ‘En seksi yenge’ yorumlarına rağmen kendisini neden güzel ve seksi bulmuyor? Kendisi hakkında neden ‘Ben iyi ambalajlanmış bir kadınım’ diyor? Türkiye’de en çok hangi ünlüyü güzel buluyor?

    Ona göre Türkiye’deki kadınların en büyük hatası nedir? Neden Türkiye’nin Avrupa’daki en güçlü ulus olduğunu düşünüyor?

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  • 5 Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
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    - 5 yıldır Türkiye’de olduğunuz halde neden daha önce sahneye çıkmadınız?

     

    Teklifler geldi ama kabul etmedim.

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