ÖZEL RÖPORTAJLAR
Jelena Karleusa: Diğer yengelere benzemem
01 Ekim 2017 Pazar, 05:37:50 | Güncelleme: 06:03:44
Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eşi Jelena Karleusa HT Magazin'den Mehmet Çalışkan'ın sorularını yanıtladı
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Beşiktaşlı Sırp futbolcu Dusko Tosic’in eşi olduğu için ‘Yenge’ kontenjanından kapsama alanımıza girdi. İlk kez geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bir gece kulübünde sahneye çıkarak şarkılarını kendine has şovu eşliğinde seslendirdi. Jelena Karleusa...
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HAKKINDA
Yaş: 39
Müzik tarzı: Pop, elektropop, turbo-folk / Albüm sayısı: 11
Çocukları: Atina, Nika
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‘Ben basit değil süper yengeyim’ diyerek yabancı futbolcuların eşlerine neden göndermede bulundu? Birçok teklif almasına rağmen Türkiye’de şarkıcılık olan mesleğini icra etmek için neden 5 yıl bekledi?
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Hakkındaki ‘En seksi yenge’ yorumlarına rağmen kendisini neden güzel ve seksi bulmuyor? Kendisi hakkında neden ‘Ben iyi ambalajlanmış bir kadınım’ diyor? Türkiye’de en çok hangi ünlüyü güzel buluyor?
Ona göre Türkiye’deki kadınların en büyük hatası nedir? Neden Türkiye’nin Avrupa’daki en güçlü ulus olduğunu düşünüyor?
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- 5 yıldır Türkiye’de olduğunuz halde neden daha önce sahneye çıkmadınız?
Teklifler geldi ama kabul etmedim.
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- Neden kabul etmediniz?
Türkiye’de sadece ‘Yenge’ olarak tanınıyordum. Şimdi Soul Productions ile tanıştım ve bu şirket yeni bir albümle Balkanlar’daki 22 yıllık kariyerimi Türkiye’ye de taşıyacak.
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‘DİKKAT ÇEKMEK İSTEMEDİM’
- Mesleğinizi Türkiye’de neden daha önce değil de şimdi icra etme kararı aldınız?
Bunun nedeni dikkatleri üzerime çekmemek içindi. 22 yıldır Sırbistan ve civar ülkelerde tanınıp seviliyorum.
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- Dikkatleri üzerinize çekmek istememeniz yaptığınız işle çelişkili bir durum değil mi?
Dikkatleri kendi üzerime çekerek eşimin önüne geçmek istemedim. Çünkü eşim Türkiye’deki kariyerine yeni başlamıştı ve kendini burada da ispat etmesi gerekiyordu. Dusko ile bunun istişaresini yaptık. Türkiye’de bir sınav içerisindeydi.
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İki yıl şampiyon olan Beşiktaş’ın daimi oyuncusu olarak bu sınavı başarıyla geçtikten sonra kendisini ispat etti. Şimdiyse dikkatleri üzerime çekerek eşimin önüne geçme durumu artık yaşanmayacağı için kendi mesleğimi Türkiye’de de icra etmeye karar verdim.
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- Mesleğinizi burada daha önce icra etseydiniz eşiniz kendi mesleğinde başarısız mu olurdu?
Bunu nasıl ifade edebilirim bilemiyorum. Elbette o durumda ne olacağını bilemeyiz ama ünlü çiftlerin dikkatleri üzerlerine çekme konusunda birbirlerine zarar verdiği çok görülmüştür. Ben de o riske girmek istemedim. İstedim ki kendisini tamamen işine versin, dikkatler onun üzerinde olsun. Bakacak olursak isabetli bir karar vermişim.
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‘EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜM VAR’
- Bu fedâkarlığın karşılığı ne oldu? Örneğin güzel bir hediye...
Dusko başarılı oldu. Daha ne olsun? Eğer eşimin bana hediye alıp almadığını soruyorsanız cevabım şu olur: Dusko’nun aşkı zaten aldığım ve alabileceğim en büyük hediye. Ben kendi parasını kazanan, kendi ayakları üzerinde duran bir kadınım.
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Kariyerim boyunca hiç maddi bağımlılık yaşamadım. 16 yaşımdan beri ekonomik özgürlüğüme sahibim. Ben diğer yengelere benzemem, basit bir yenge değilim. Ben süper yengeyim.
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- Sizi süper yenge yapan özellikleriniz nelerdir?
Kendi işim var, kendi paramı kazanıp kendi ayaklarımın üzerinde durabiliyorum. Şöhretimin kaynağı eşim değil bizzat benim.
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- Şöhretinizin temeli şarkıcılığınız mıdır yoksa seksliğiniz mi?
Elbette şarkıcılığımdır. Ben kendimi güzel bir kadın olarak görmüyorum. İşimin doğası gereği sahnede veya fotoğraf çekimlerinde şov yapıyorum. Seksi olduğum yönündeki algılar o şovlardan dolayı oluşuyor.
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- O halde üzellik ölçünüz nedir?
Benden bir milyon kere daha güzel yüz milyonlarca kadın var. Ben modaya iyi ayak uyduran ve iyi ambalajlanmış bir kadınım. Güzellik bugün var 10 yıl sonra yok. Peki 10 yıl sonra güzellik gidince kişi ne yapacak? Güzelik kaybolur gider ama karizma her zaman kalıcıdır. Sadece güzel olanlar 40 yaşından sonra hiçbir şeydir. Eğer beyin yoksa her şey boşu boşuna.
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‘EN GÜZEL ÜNLÜ MERYEM’DİR’
- Türkiye’de güzel olarak parmakla göstereceğiniz ünlü kimdir?
Sırbistan’da dizilerde gördüğümüz kadınların hepsi çok güzel. Özellikle Sırp halkını göz önünde bulunduracak olursak bizim en çok beğendiğimiz kadın Meryem Uzerli’dir. Ortalama her Sırp kızı kendi hayallerinde Hürrem olmayı hayal ediyor.
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- Sizin Hürrem Sultan hayranı olduğunuzu okumuştum. Bu hayranlığın kaynağı nedir?
Çünkü her başarılı erkeğin arkasında başarılı ve akıllı bir kadın olduğunu düşünüyorum. Ki öyle olması lazım. Akıllı bir kadın başarılı bir erkek yaratabilir. Sırp kadınları bunu çok iyi becerirler.
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- Sizce Türk kadınları bu konuda ne kadar becerikli?
Türk kadınlarından daha çok haklarını kazanmak için savaşması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye’deki kadınların hem çalışıp hem ev hanımı olurken yorulduklarını gözlemledim.
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Sırbistan’daki kadınlar hem çalışıp hem kendilerine bakan hem mücadele eden, çok pratik bir kadın profili çiziyorlar. Türkiye’de bunu maalesef göremiyorum. Burada zannedersem kadınlar hayata geç atılıyor. Sırbistan’da ise çok daha küçük yaşta.
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‘DUSKO GÜVENİMİ BOŞA ÇIKARMADI’
- Eşinizden daha çok para kazandığınızı söylemiştiniz...
Öyle olması Dusko’nun zengin olmadığı anlamına gelmez ki.
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- Ne kadar kazanıyorsunuz?
Aaaa, ayıp. İnsanın ne kadar para kazandığını söylemesi doğru değil. Bu soruyu aile dışından sadece maliye sorabilir, bir tek onlara cevap veririm. Bu soruyu geçelim lütfen.
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- Dusko Tosic yakışıklı ve zengin olmasaydı yine de kendisiyle evlenir miydiniz?
Dusko ile tanıştığımda 21 yaşındaydım. Para benim için önemli değildir. O dönemlerde yeri geliyordu evin giderlerini ben karşılıyordum. Dusko’nun bir gün başaracağına ve güzel yerlere geleceğine inanıyordum. Güvenimi boşa çıkarmadı.
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Ben çirkin bir adamla da evlenebilirdim, önemli olan kalbinin güzel olması. Kalbi kötüyse dünyanın en yakışıklı ve zengin adamı olsa ne olur? Dusko çok fakir bir ailede zor şartlar altında büyüdü. Fakat o kadar güzel bir insan ki...
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Dusko milyarları olsa da aynı kişi olur. O, paylaşmayı, insanlığı seven bir insan. Onun insanlığına âşık oldum. Yakışıklı ve zengin olduğu için değil paylaşmayı bilen bir adam olduğu için benim yanıma yakışan bir adamdır.
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‘DUSKO TÜRK VATANDAŞI OLMAK İSTİYOR’
- Geleceğe yönelik kariyer planlarınız nedir?
Modayla ilgili çalışmalarım olacak. Bir de İngilizce albüm üzerinde çalışıyorum. O albüme birlikte daha çok ülkeye girip daha geniş bir kitleye şarkı söylemeyi umuyorum. Türkiye’de de müzik kariyerime başladım. Daha önce birkaç kez oyunculuk teklifi gelmişti.
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Ne var ki az önce de dediğim gibi eşimin önüne geçmemek için o tekliflerle hiç ilgilenmedim. Yeni teklifler gelirse ne yapabileceğime bakacağım.
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- Dusko futbolu bıraktıktan sonra Türkiye’de kalma planlarınız var mı?
İstanbul’u çok beğendim. Yemeklerine, kültürüne, şarkılarına, turistlik yerlerine bayılıyorum. Her geldiğimde kendimi buraya ait hissediyorum. Dusko için de öyle. Türk vatandaşı olmak ve ömür boyu İstanbul’da yaşamak istiyor.
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‘BİZİM HATALARIMIZA DÜŞMEYİN’
- Türkiye’nin Avrupa’daki en güçlü ülke oluğunu söylemiştiniz. Bu söyleminiz hangi kriterlere dayanıyor?
Şu anda Türkiye, kendini aşmış, dışarıda göz kamaştıran gelişmiş bir ülkedir. Bütün dünyadaki insanlar Türkiye’den çok şey öğrenebilir. Dilerim bizim Balkanlar’da düştüğümüz hatalara düşmezsiniz.
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- O hatalar nelerdir?
Dış güçler bize müdahale etti. Sonucunda da kardeş kardeşi öldürdü. Korkunç olaylar yaşadık, Türkiye, dış güçlerin müdahale etmesine kesinlikle izin vermemeli. Türk halkı çok dominant, çabuk adapte olan, çabuk anlaşılan, dost olan bir halk.
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Dominant olması nedeniyle kendi kültürünü de çok güzel yansıtıyor. Gerçekten güçlüsünüz ve bunu da gösterdiğinizi düşünüyorum.
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Jelena Karleusa’nın ülkesi Sırbistan’da çıkardığı 11 albümün 10’u en çok satanlar listesinde ilk sırada yer aldı.
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