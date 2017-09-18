Jelena Karleusa para basacak

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İstanbul Gayrettepe'deki bir mekanda 27 Eylül'de konser verecek olan Jelena'nın bir saat şarkı söyleyip 50 bin lira alacağı öğrenildi. Güzel yıldızın ayrıca eşi için mekandan bir de loca istediği öğrenildi. Sıraya giren başka işletmecilerle de görüşen Karleusa'nın 3 gece kulübüyle daha el sıkıştığı konuşuluyor.