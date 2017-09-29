Jelena Karleusa: Tosic'ten fazla kazanıyorum

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HT Magazin'den Nuri Altuntaş'ın haberine göre Türkiye’de Tosic’in eşi olarak tanındığını ancak ülkesinde ünlü biri olduğunu belirten Karleusa, yılda 1 milyon 250 bin Euro + puan başı 4 bin Euro alan eşinden daha fazla kazandığını açıkladı: