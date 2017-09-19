Jenna Dewan Tatum’dan cesur paylaşımlar

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Victoria Beckham’ı ilham kaynağı olarak gören Dewan, mayo çamaşırını çok sevmiş olsa gerek her halini sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi. Cesur parçayı, gece de yüksek bel bir takımın içine giyerek kombinledi. (Sözcü)