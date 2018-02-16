Hollywood, Jennifer Aniston ve Justin Theroux'nun ayrılık haberiyle şokta!

Çift, basın sözcüleri yoluyla Associated Press ajansına yaptıkları açıklamada, geçen sene sonunda 2,5 yıllık evliliklerini sona erdirme kararı aldıklarını duyurdu.

Aniston ve Theroux, ilişkileri konusunda "daha fazla spekülasyon çıkmasını engellemek için" kamuoyuna böyle bir açıklama yapma gereği duyduklarını belirtti.

Öte yandan boşanmanın nedeni olarak, Brad Pitt'in Jennifer Aniston'a attığı mesajlar öne sürülüyor.

Oyuncu Aniston ile aktör, senarist ve yönetmen Theroux, 2012’de nişanlanmış, 3 yıllık bir nişanlılık sürecinden sonra 2015’te sürpriz bir şekilde evlenmişti.

Çocukları bulunmayan çift, 2012’de "Wanderlust" filminde birlikte çalışmıştı.



Çift, son olarak 1 Ocak'ta Meksika tatilinde birlikte görüntülenmişti.

Jennifer Aniston, Justin Theroux'dan önce Brat Pitt ile evliydi.