Gazete Habertürk'te yer alan, ABD’nin magazin sitesi TMZ.com kaynaklı habere göre, 2015’te California’da bir malikânede düzenlenen düğün töreniyle evlendikleri duyurulan çiftin eyaletin hiçbir yerinde evlendiklerine dair resmi bir kayıt bulunmuyor.



176 milyon dolar servete sahip Aniston’ın, küçük bir servete sahip Theroux ile resmi kayıtlarda evli görünmek istemediği de iddia ediliyor.



Çift ise bu konuda bir açıklama yapmadı.

Bu Konu İle İlgili Haberler