HT Magazin'de yer alan habere göre, bir internet sitesine konuşan Aniston, hiç botoks yaptırmadığını ve her sabah yüzünü su ve sabunla yıkadıktan sonra sadece nemlendirici krem sürdüğünü söyledi. Protein tozunun 15 dolar gibi makul bir fiyatı olduğu öğrenildi.

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