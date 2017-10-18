Jennifer Lawrence: 5 kadınla beni çıplak sıraya soktu

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Lawrence, "Bir kadın yapımcı, benden çok çok daha zayıf olan 5 kadınla beni çıplak sıraya soktu. Özel bölgelerimiz sadece bir bantla kapalı şekilde yan yana dizildik. Bu aşağılayıcı andan sonra, kadın yapımcı bana, diyetime ilham olması için çıplak fotoğraflarımı kullanmam gerektiğini söyledi" dedi.