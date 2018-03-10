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Geçtiğimiz aylarda yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren oyuncu, bekarlığın zor olduğunu ve yalnızlığı sevmediğini de sözlerine ekledi. Kısa beraberliklerden kaçındığını söyleyen Lawrence, şöyle devam etti: “Sadece erkek arkadaşlarımla birlikte olurum. Enfeksiyon kapmaktan korktuğum için sevgililerimden cinsel hastalık taşımadıklarını gösteren bir test isterim.”