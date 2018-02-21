'Silver Linings Playbook' (Umut Işığım) isimli filmindeki rolüyle 2013 yılında Oscar ödülü kazanan Jennifer Lawrence, 2018 ve 2019'da herhangi bir yapımda rol almak istemediğini söyledi.

Kararına gerekçe olarak, politika ve aktivizme daha fazla zaman ayırmak istemesini gösteren 27 yaşındaki başarılı oyuncu, "Gençlerin yerel düzeyde siyasete katılması için çalışacağım. Bunun için illa partizan olmak gerekmiyor. Sadece yolsuzlukla mücadele edecek yasaların çıkarılması için harekete geçeceğim" ifadelerini kullandı.