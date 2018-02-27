Today Australia adlı televizyon programına konuşan Lawrence, çıplak kalması gerektiği sahnelerle ilgili “Çekimden önceki gece hiç uyumadım ve çıplak kalacağım için gerçekten çok endişeliydim. Ama bittikten sonra güçlenmiş hissettim” dedi.

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