Oyuncu, yapımcının kendisine karşı hem babacan tavırlar sergilediğini hem de kaba davrandığını söyledi.

Lawrence, “Hepimiz onun bir köpek olduğunu biliyorduk ama tecavüz çok başka bir şey. Sağlam tartışırdık, bir gün küfrettim, sonra benden uzak durdu” dedi

Harvey Weinstein

Jennifer Lawrence