Jennifer Lawrence'ın yeni sevgilisi sanat dünyasından

Oscar Ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence’ın, New Yorklu sanat galerisi yöneticisi Cooke Maroney ile birkaç haftadır süren gizli bir ilişkisi olduğu ileri sürüldü. Lawrence, bir süre önce yönetmen sevgilisi Darren Aronofsky’den ayrılmıştı