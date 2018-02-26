Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, ABD’li televizyon yıldızı Kim Kardashian ve ailesinin yer aldığı televizyon şovu The Kardashians’ın büyük bir hayranı olduğunu gizlemeyen Oscar Ödüllü aktris Jennifer Lawrence, TV yıldızı ile arkadaş olduklarını ise reddetti.



Kendisinden birkaç kez “Arkadaşım” diye bahseden Kardashian ile yakınlık derecesi sorulan Lawrence, “Bana ‘Arkadaşım’ dediğinden haberim yok. Herhalde bu tek taraflı bir arkadaşlık” diye konuştu.

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