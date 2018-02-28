HT Magazin'de yer alan habere göre, Oscar ödüllü dünyaca ünlü oyuncu Jennifer Lawrence, yeni filmi “Red Sparrow”un New York’taki Lincoln Center’da düzenlenen prömiyerinde güzelliğiyle büyüledi.



Filmde Rus bir balerin kılığındaki gaddar bir casusu canlandıran 27 yaşındaki oyuncunun boy gösterdiği gecede başrolleri paylaştığı Avustralyalı aktrör Joel Edgerton da ekibe eşlik etti. İkili objektife birlikte poz verdi.



Vanity Fair’e kapak olan Lawrence, dergiye verdiği röportajda rolü için ilk defa diyet yapması gerektiğini anlattı. Diyet yapmakta zorlandığını belirten oyuncu, “Gerçekten açtım. Daha fazla enerjiye ihtiyacım vardı” dedi. Lawrence, çıplak kalması gereken sahneler için de endişe duyduğunu ancak sahneler çekildikten sonra güçlendiğini hissettiğini söylemişti.

9 ay önce yönetmen Darren Aronofsky ile ilişkisini bitiren Lawrence, WTF Podcast’e verdiği röportajda “Hâlâ onu çok seviyorum. Darren harika biri” dedi.

Yönetmen Francis Lawrence’ın da aralarında bulunduğu kast ekip kameralara gülümseyerek poz verdi.