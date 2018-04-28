HT Magazin'de yer alan habere göre, önceki gece Las Vegas’taki Mandalay Bay Events Centre’da düzenlenen Billboard Latin Müzik Ödülleri töreninde, Latin kökenli ünlü yıldızlar büyüledi.



Geceye Jennifer Lopez ve sevgilisi Alex Rodriguez, Cardi B, Ricky Martin, Daddy Yankee, Becky G ve Carlos Santana gibi birçok isim katıldı.

Törene JLo’nun sahne şovu damga vurdu. Yeni şarkısı El Anillo’yu söyleyen 48 yaşındaki star, yere kadar uzanan saçlarıyla muhteşem bir performans sergiledi.



Shakira ‘Yılın Şarkıcısı’ dahil 5 ödül kazanırken, Youtube’da 5 milyardan fazla dinlenen, Justin Bieber’la da remix versiyonu bulunan Luis Fons-Daddy Yankee’nin şarkısı ‘Despacito’ 6 ödüle layık görüldü.

46 yaşındaki Ricky Martin, kırmızı halıda fit görünümüyle dikkat çekti.

Usta sanatçı Carlos Santana, ‘Hayat Boyu Başarı’ ödülü aldı.



Hamileliğiyle gündem yaratan Cardi B, karnı burnunda haliyle yine cesur dans figürlerinden vazgeçmedi.

Daddy Yankee’ye sahnede Natti Natasha ve BeckyG&Bad Bunny eşlik etti.