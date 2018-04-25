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Gecede Lopez ve Rodriguez'e, güzel yıldızın annesi ile kız kardeşi de eşlik etti. JLo'nun hem göğüs dekoltesi hem de yırtmaç tercih etmesi bazıları tarafından eleştirilse de 50 yaşına girmesine sadece iki yıl kalan Lopez, formda görüntüsüyle tam puan aldı.