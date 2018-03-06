Jennifer Lopez, Instagram hesabını aktif kullanan ünlülerin başında geliyor. Sıklıkla fotoğraf ve video paylaşımı yapan Lopez, bugün resmi hesabından Mevlana’nın bir sözünü paylaştı. Jennifer Lopez, Mevlana’nın şu sözlerine yer verdi:



“Dans et kalbin kırılmış ve orta yerlerde paramparça açılmışken, dans et eğer acılarını saran yara bezlerini söküp attıysan, savaşın kavganın tam ortasında dans et, kaynayan kanının içinde dans et, dans et ruhun ve kalbin tamamen özgürken.”

Bu Konu İle İlgili Haberler