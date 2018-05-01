Jeonbuk Motors - Daegu sahaya çıkıyor

Güney Kore K Lig 1 maçında Jeonbuk Motors ile Daegu, 02 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. Maç öncesi Jeonbuk Motors 27 puanla 1. sırada, Daegu 6 puanla 12. sırada bulunuyor. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Daegu, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 441 kodlu maçı oynayanlar; Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.70, Daegu galibiyet oranı 8.50. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var 1.70, karşılıklı gol yok 1.50 oranını kazandıracak.

Jeonbuk Motors önceki hafta Jeju United mücadelesinde 0-1 kazandı.

Daegu ise Chunnam Dragons karşılaşmasında 1-4 kazandı.

Jeonbuk Motors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Jeonbuk Motors, kendi sahasında 10 gol attı, 1 gol yedi.

Daegu, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Daegu, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.