Jeonbuk Motors - Pohang Steelers maç önü

Jeonbuk Motors ve Pohang Steelers, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Güney Kore K Lig 1 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 08:00. 31 puanlı Jeonbuk Motors 1. sırada bulunuyor, Pohang Steelers 15 puana sahip ve 8. sırada. Jeonbuk Motors, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Pohang Steelers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 167. İddaa'da Jeonbuk Motors kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Pohang Steelers kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Jeonbuk Motors son haftadaki Jeju United müsabasında 0-1 kazandı.

Pohang Steelers, Suwon Blue Wings karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Jeonbuk Motors, 12 gol attı ve 2 gol yedi.

Pohang Steelers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Pohang Steelers, 6 gol atarken 7 gol yedi.