Jeonbuk Motors - Suwon Blue Wings rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 29 Nisan 2018 Pazar günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 08:00. Maç öncesi Jeonbuk Motors 24 puanla 1. sırada, Suwon Blue Wings 20 puanla 2. sırada bulunuyor. Jeonbuk Motors son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Suwon Blue Wings, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 439 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Jeonbuk Motors kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Suwon Blue Wings sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Jeonbuk Motors son haftadaki Suwon Blue Wings müsabasında 2-3 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Jeonbuk Motors karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Jeonbuk Motors, evinde 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 8 gol atıp 1 gol yedi.

Suwon Blue Wings, dış sahada 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Suwon Blue Wings 9 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.