Jeonbuk Motors - Suwon Blue Wings rakamlar

Güney Kore K Lig 1 heyecanı devam ediyor. Jeonbuk Motors, 29 Nisan 2018 Pazar günü Suwon Blue Wings takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 08:00. 24 puanlı Jeonbuk Motors 1. sırada bulunuyor, Suwon Blue Wings 20 puana sahip ve 2. sırada. Jeonbuk Motors son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Suwon Blue Wings, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 439 kodlu maçı oynayanlar; Jeonbuk Motors galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Suwon Blue Wings galibiyet oranı 4.00. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.45, karşılıklı gol yok 1.80 oranını kazandıracak.

Jeonbuk Motors önceki hafta Suwon Blue Wings mücadelesinde 2-3 yenildi.

Suwon Blue Wings ise Jeonbuk Motors karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Jeonbuk Motors, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Jeonbuk Motors, kendi sahasında 8 gol attı, 1 gol yedi.

Suwon Blue Wings, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 4 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Suwon Blue Wings, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.