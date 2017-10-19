Jeremy Lin sezonu kapattı!

NBA'in bu sezonki açılış maçı olan Cleveland Cavaliers-Boston Celtics karşılaşmasında ilk periyotun başlarında yere dengesiz düşen Boston'ın yeni transferi Gordon Hayward'ın ayak bileği kırılmış ve oyuncunun geçirdiği ameliyatın ardından bu sezon oynamasının mucize olacağı açıklanmıştı.

Bu kötü olayın etkisi hala geçmemişken bir üzücü haber de Jeremy Lin'den geldi. Indianapolis'te oynanan Indiana Pacers-Brooklyn Nets maçında sahaya ilk 5'te çıkan Jeremy Lin, maçın dördüncü periyotunda bir pozisyonda yere acıyla yığıldı. Oyuna devam edemeyen oyuncunun yapılan tetkiklerinde sağ diz patella tendonlarının koptuğu açıklandı. Lin'in bu sezon bir daha oynamasına imkansız gözü ile bakılıyor.

Kaliforniya doğumlu Lin, geçen sezonu 14.5 sayı 5.1 asist ve 1.2 top çalma istatistikleri ile mücadele etmişti.