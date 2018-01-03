Antalyaspor'un sezon başında Jeremy Menez ve Samir Nasri'yi transfer etmesi büyük yankı uyandırmıştı. İki futbolcudan da verim alamayan Antalyaspor, sezonun ilk yarısını kötü geçirmişti...

Ligde sadece 2 kez ilk 11'de sahaya çıkan Menez'in kulüpten ayrılacağı bir süredir konuşuluyordu. Fransız oyuncunun yeni adresi belli oldu. Menez, Meksika'nın önemli takımlarından Club America ile sözleşme imzaladı. Futbolcu için ödenen bonservisi bedeliyle ilgili bir açıklama yapılmadı.