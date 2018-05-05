Jerv - Asane maçı ne zaman?

Jerv ve Asane, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Norveç 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:00. Jerv 3 puana sahip olarak 12. sırada yer alırken Asane 7 puanda ve 8. sırada. Jerv, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Asane, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 577. İddaa'da Jerv kazanır 1.75, berabere biter 3.20, Asane kazanır 3.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jerv önceki hafta Asane mücadelesinde 2-1 kazandı.

Asane, Jerv karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Jerv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Jerv, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Asane, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Asane, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 7 kez topu kendi kalesinde gördü.