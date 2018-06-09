Jerv - Nest Sotra maçı rakamları

Norveç 1.Lig maçında Jerv ile Nest Sotra, 10 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Jerv 16 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Nest Sotra 13 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi Jerv, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Nest Sotra son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 298 kodlu maçı oynayanlar; Jerv galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Nest Sotra galibiyet oranı 3.75. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Jerv son haftadaki Follo müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Nest Sotra ise Fredrikstad karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Jerv, evinde 2 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 6 gol atıp 4 gol yedi.

Nest Sotra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Nest Sotra, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 10 kez topu kendi kalesinde gördü.