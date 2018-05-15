Jerv - Notodden karşılaşma önü

Norveç 1.Lig maçında Jerv ile Notodden, 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Jerv 7 puanla 9. sırada, Notodden 10 puanla 7. sırada bulunuyor. Jerv son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Notodden, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Jerv kazanır 1.40, berabere biter 3.50, Notodden kazanır 5.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.85, üst oranı 1.50. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.85.

Jerv önceki hafta Orn Horten mücadelesinde 3-4 yenildi.

Notodden, Holmen karşılaşmaında 1-5 kazandı.

Jerv, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Jerv, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Notodden, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Notodden, deplasmanda 8 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.