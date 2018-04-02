Cadde'nin haberine göre, çocuklarıyla birlikte geldiği alışveriş merkezinde görüntülenen Jess Molho, "Bu sezon tiyatroya daha çok ağırlık verdim. Alman oyun yazarı Paul Portner'in kaleme aldığı, Nedim Saban'ın yönettiği ve kadrosunda usta oyuncuların yer aldığı 'Şen Makas' komedi oyunuyla seyirciyle buluşuyoruz. Turnelerimiz de devam ediyor" dedi.

Jess Molho, oğlu Tibet'le objektiflere poz verdikten sonra oyun alanına yönelerek keyifli vakit geçirdi.