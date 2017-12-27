Gazete Habertürk’te yer alan habere göre, yakında üçüncü çocuğunu kucağına alacak olan Jessica Alba, eşi Cash Warren, kızları Honor Marie ve Haven Garner’la yeni yıl pozu verdi.



Mutlu yıllar dileyen Alba’nın bebeği erkek olacak.

Haven Garner

Honor Marie

Cash Warren

Jessica Alba