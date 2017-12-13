HT Magazin’de yer alan habere göre, tam bir Kemal Sunal hayranı olduğu ortaya çıkan sempatik oyuncu, “Kendisini örnek almaya çalışıyorum” dedi.

Dil eğitimi almadığını, senaryo okuyarak Türkçe’yi öğrendiğini belirten sempatik oyuncu, “Türkiye ikinci vatanım, burayı çok seviyorum. Türkiye’de hiç yabancılık çekmiyorum” diye konuştu.

Kemal Sunal

Jessica May